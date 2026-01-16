Decaro si inventa la delega mare democratico La scialuppa per Emiliano

Antonio Decaro introduce la delega “mare democratico”, segnando una nuova iniziativa politica in Puglia. Durante un evento nel Consiglio regionale, ha ufficializzato la composizione della sua giunta, assumendo un ruolo di leadership e delineando le future strategie per la regione. Questa scelta rappresenta un passo importante nel suo percorso amministrativo, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento e la gestione condivisa delle risorse marine pugliesi.

Il nuovo presidente della Puglia formalizza la sua giunta con un evento nell'agorà del Consiglio regionale. Non c'è la parità di genere, priorità della leader Elly Schlein, e la rivoluzione lessicale nelle deleghe è piena (spunta quella "dei cammini lenti"). E il governatore uscente? "Diventerà la nostra bandiera" Antonio Decaro parte e fa di testa sua: il nuovo monarca della Puglia ha formalizzato la sua giunta con un evento nell'agorà del Consiglio regionale. La scenografia dell'ex Mister 500mila voti? Il leader al centro sul palco con i dieci assessori espressioni di un ricercato equilibrismo per il campo largo, alle spalle un mega Led che sparava le immagini iconiche della Regione.

Presidente Decaro, ho letto la delibera con cui lei annuncia la “ricetta” per ridurre le liste d’attesa. Il problema è che non c’è nulla di nuovo, la delibera ripropone e riassume esattamente strumenti già adottati più volte nell’ultima decade dalla Regione Puglia. P - facebook.com facebook

