Debutto da sogno per Durosinmi | entra e salva il Pisa Pari show all’Arena

Il debutto di Durosinmi con il Pisa si conclude con un pareggio di 1-1 contro l’Atalanta all’Arena. La partita, equilibrata e appassionante, ha visto il giovane attaccante protagonista in un finale emozionante. Un risultato che rappresenta un passo importante per il team, offrendo segnali positivi per il proseguimento della stagione.

PISA – Un finale incandescente regala un punto d’oro al Pisa. Alla Cetilar Arena finisce 1-1 contro l’Atalanta. Una partita vibrante, dominata a lungo dai portieri e decisa da un botta e risposta furioso negli ultimi dieci minuti. L’avvio è tutto della squadra di Gilardino. Il Pisa pressa alto e mette alle corde la Dea. Touré è scatenato: al 21? semina il panico e calcia a botta sicura, ma Carnesecchi compie il primo miracolo di serata. L’Atalanta fatica a costruire. Si vede solo con una fiammata di Scamacca e un’occasione per Bernasconi, murato da Scuffet. Si va al riposo sullo 0-0, con i padroni di casa più convinti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

