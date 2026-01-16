De Bruyne tornerà a Napoli nei prossimi giorni per avviare il percorso di riatletizzazione

De De Bruyne tornerà a Napoli nei prossimi giorni per iniziare il percorso di riatletizzazione. La situazione degli infortuni nel Napoli viene aggiornata da Gianluca Di Marzio, con particolare attenzione alle condizioni del centrocampista belga. Il club sta monitorando attentamente i tempi di recupero, mentre i tifosi attendono novità sulla sua ripresa e sulla possibilità di rivederlo in campo presto.

Gianluca Di Marzio fa il punto sui recuperi in casa Napoli. Arrivano notizie anche su De Bruyne. Napoli, il punto sugli infortuni: arrivano notizie su De Bruyne. Si legge sul sito di Di Marzio: Continua la grande emergenza in casa Napoli, con Antonio Conte costretto da mesi a fare a meno di alcuni dei giocatori più importanti della rosa, tra cui Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Zambo Anguissa e Billy Gilmour. Il più vicino al rientro è Anguissa, che punta a tornare in campo per il big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus domenica 25 gennaio alle 20:45, sfida che vedrà di fronte anche l'ex allenatore partenopeo Luciano Spalletti.

De Bruyne sarà a Napoli tra pochi giorni. Quando rientrerà in campo - Antonio Conte deve continuamente far fronte a una lunga emergenza infortuni. msn.com

Kevin De Bruyne dà aggiornamenti sul suo rientro. Oggi Tac e visita: «A Napoli sono felice» - Kevin De Bruyne, atteso nei prossimi giorni a Napoli, torna a parlare e dà aggiornamenti sul suo rientro. ilnapolionline.com

