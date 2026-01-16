De Bruyne atteso a Castel Volturno nei prossimi giorni

Kevin De Bruyne sarà a Castel Volturno nei prossimi giorni, dove proseguirà il percorso di riabilitazione dopo il grave infortunio subito a ottobre. Il centrocampista belga, ex Manchester City, si sta concentrando sulla ripresa per tornare in forma e rientrare in campo al più presto. La sua presenza rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e nel progetto della squadra.

Per il belga continua la riabilitazione dopo il grave infortunio di ottobre. Kevin De Bruyne, centrocampista ex City, continua la riabilitazione dopo il grave infortunio. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne atteso a Castel Volturno nei prossimi giorni Leggi anche: De Bruyne tornerà a Napoli nei prossimi giorni per avviare il percorso di riatletizzazione Leggi anche: De Bruyne verso il rientro: a gennaio torna a Castel Volturno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli-Parma, probabili formazioni: Neres ancora out; De Bruyne tra pochi giorni a Castel Volturno. Spunta la partita del possibile rientro; De Bruyne: offerte dall'Arabia già a gennaio; De Bruyne in vista a Castel Volturno: spunta già la partita per il suo possibile debutto azzurro. De Bruyne sta per rientrare in Italia! Sky: è atteso a Castel Volturno, le ultime - Ripresa degli allenamenti a Castel Volturno con lo sguardo già rivolto alla sfida contro il Sassuolo. tuttonapoli.net

Repubblica: “Il Napoli riabbraccia De Bruyne è atteso in Italia a metà gennaio” - Otto partite in un mese, sette indisponibili e un calendario senza tregua: gli azzurri ripartono da Castel Volturno guardando alla Lazio e al tour de force tra campionato e Champions. napolipiu.com

De Bruyne sarà a Napoli tra pochi giorni. Quando rientrerà in campo - Antonio Conte deve continuamente far fronte a una lunga emergenza infortuni. msn.com

#DeBruyne sta per tornare a Napoli, il piano per il ritorno in campo! L’ultimo dell’elenco degli infortunati che in questi mesi sono rimasti ai box pronto a tornare sarà Kevin De Bruyne, atteso a giorni in Italia, a Napoli. Per lui il 25 ottobre con l’Inter, dopo il rigo - facebook.com facebook

#DeBruyne atteso a #CastelVolturno nei prossimi giorni: le ultime sul recupero x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.