Davide Toffolo ad Artemisia C’è l’Underground Festival

Davide Toffolo, cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti e autore di fumetti, sarà protagonista del terzo evento di Capannori Underground Festival presso Artemisia, domani alle 17. Un’occasione per scoprire un artista che ha saputo spaziare tra musica, fumetto e altri settori creativi, offrendo un dialogo ricco e interessante nel contesto dell’Underground Festival di Capannori.

Un personaggio che ha esplorato vari settori artistici. Sarà Davide Toffolo, cantante dei " Tre Allegri Ragazzi Morti ", nonché autore di fumetti, il protagonista del terzo evento di Capannori Underground Festival in programma domani, alle 17.15, al polo culturale Artèmisia di Tassignano. Un altro grande nome protagonista di questa edizione iniziata con la prima presentazione assoluta dell'ultimo album dei Not Moving e proseguita con l'incontro che ha visto in scena l'attore Marco Brinzi, l'attrice Elisa d'Agostino e il fumettista Bigo, con la presenza sonora di CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico e Marco Bachi della Bandabardò.

