Datemi la mia pensione o mi incateno
Dopo una lunga carriera, l'attesa della pensione rappresenta un momento di sollievo e sicurezza. Tuttavia, molte persone si trovano ad affrontare ritardi e incertezze nella ricezione delle prestazioni previste. Questa situazione può generare frustrazione e disagio, sottolineando l'importanza di un sistema efficiente e trasparente. È essenziale che i diritti dei pensionati siano garantiti con tempestività e rispetto.
Lavorare una vita e poi finalmente, arrivati all’età della pensione, non vedersela recapitare. Girare per uffici, fare telefonate e attendere risposte che non arrivano. "Se l’ Inps non inizia a versarmi la pensione che mi spetta, mi incatenerò davanti ai suoi uffici in segno di protesta " È questa la storia di Dino De Matteis, 67 anni, per anni volto noto a Rimini nel settore dell’organizzazione di eventi con la sua azienda Eventi 3000. Oggi vive a San Marino e si sente, come racconta, "messo all’angolo dall’Inps. Ho lavorato tutta la vita e ora non ricevo nulla – spiega –. Ho sempre versato i contributi fino all’ultimo giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
