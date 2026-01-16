Ecco tutte le informazioni sul primo Grande Slam del 2026: date, programma, orari, canali TV e modalità di streaming. Scopri il calendario degli incontri, i dettagli sui sorteggi e come seguire le partite di Jannik Sinner e Madison Keys, che difenderanno i titoli ottenuti negli Australian Open. Un'occhiata completa alle modalità di visione, per seguire il torneo nel rispetto delle proprie preferenze, sia in TV che online.

2026-01-15 22:35:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Jannik Sinner e Madison Keys difenderanno i loro titoli di singolare nel primo Grande Slam di tennis dell’anno solare agli Australian Open 2026. L’italiano Sinner, che ha iniziato il torneo come numero due del mondo dietro Carlos Alcaraz, ha previsto che il percorso verso un’altra finale sarebbe stato “molto, molto lungo” e “molto lontano”, elogiando l’allenatore australiano Darren Cahill. “È fantastico, soprattutto giocare qui in Australia, con un membro della squadra australiana”, ha aggiunto Sinner, che ha battuto Alex Zverev nella finale dello scorso anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Date, programma, ora, TV e streaming per il Grande Slam di tennis, inclusi sorteggio, canale e modalità di visione online

