“DATA”, lo spettacolo al Teatro Maddalene, esplora il rapporto tra corpo e informazione, indagando come le parole possano ancora muovere il corpo e tradursi in azione. Attraverso una riflessione sulle possibilità digitali, l’evento invita a riflettere sul legame tra pelle e dati, offrendo uno sguardo contemporaneo su come l’informazione influisce sulla nostra presenza fisica. Un appuntamento conclusivo della stagione, pensato per stimolare pensieri e sensazioni.

Le parole spostano ancora il corpo? Si traducono in azione? Qual è il rapporto tra corpo e informazione, tra pelle e dati? Muove da queste considerazioni, particolarizzate nella riflessione sulle possibilità digitali, l’ultimo appuntamento della stagione del Teatro Maddalene: Data, testo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

