Darts Freccette anno d’oro Modena fa 243 iscritti

La Nuova Modena Darts presenta i risultati del 2025, un anno caratterizzato da crescita e partecipazione. Con 243 iscritti tra atleti e appassionati, il club evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente. Anche se la prima gara del 2026 si è già svolta a Bomporto durante la Befana, il focus rimane sul consolidamento di questa disciplina sportiva, che continua a rafforzarsi nel territorio di Modena.

Anche se la prima gara del 2026 si è già disputata a Bomporto nel giorno della Befana, per la Nuova Modena Darts è tempo di bilanci per il 2025 appena concluso, anno intenso e ricco di soddisfazioni, come testimoniano i 243 iscritti tra atleti e appassionati, dato in costante crescita rispetto al 2024. Il 2025 ha visto la società protagonista anche dal punto di vista dei risultati. Spicca il prestigioso 10° posto mondiale nel Para Darts conquistato da Sergio Emilio Bartolini. Ottimi anche i piazzamenti a livello nazionale: Emanuele Degliangeli chiude al 13° posto nella classifica maschile italiana, Laura Martinelli raggiunge uno straordinario 4° posto in quella femminile italiana, mentre continuano a crescere i risultati di Nicole Sescu Gal nella categoria Under 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

