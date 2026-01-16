Darts Freccette anno d’oro Modena fa 243 iscritti
La Nuova Modena Darts presenta i risultati del 2025, un anno caratterizzato da crescita e partecipazione. Con 243 iscritti tra atleti e appassionati, il club evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente. Anche se la prima gara del 2026 si è già svolta a Bomporto durante la Befana, il focus rimane sul consolidamento di questa disciplina sportiva, che continua a rafforzarsi nel territorio di Modena.
Anche se la prima gara del 2026 si è già disputata a Bomporto nel giorno della Befana, per la Nuova Modena Darts è tempo di bilanci per il 2025 appena concluso, anno intenso e ricco di soddisfazioni, come testimoniano i 243 iscritti tra atleti e appassionati, dato in costante crescita rispetto al 2024. Il 2025 ha visto la società protagonista anche dal punto di vista dei risultati. Spicca il prestigioso 10° posto mondiale nel Para Darts conquistato da Sergio Emilio Bartolini. Ottimi anche i piazzamenti a livello nazionale: Emanuele Degliangeli chiude al 13° posto nella classifica maschile italiana, Laura Martinelli raggiunge uno straordinario 4° posto in quella femminile italiana, mentre continuano a crescere i risultati di Nicole Sescu Gal nella categoria Under 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Darts. Freccette, in cento si sfidano a Bomporto. In Serie A il successo è andato a Ferioli
Leggi anche: Luke Littler, il ragazzino d’oro delle freccette colpisce ancora: contratto monstre da 23 milioni
Darts. Freccette, anno d’oro. Modena fa 243 iscritti - Anche se la prima gara del 2026 si è già disputata a Bomporto nel giorno della Befana, per la Nuova Modena Darts è tempo di bilanci per il 2025 appena concluso, anno intenso e ricco di soddisfazioni, ... sport.quotidiano.net
Il campione di freccette Luke Littler sconfitto da un bambino di 8 anni scelto tra la folla - Nato a Warringhton in Inghilterra, tutto il mondo ha imparato a conoscere Luke Littler nell’ultimo anno. ilfattoquotidiano.it
Canton Ticino. Darts Club Lugano promosso in Lega A - In poco più di un anno di attività, il Darts Club Lugano ha compiuto una straordinaria scalata nel panorama delle freccette ticinesi, conquistando la promozione in Lega A, il massimo livello cantonale ... ticinonotizie.it
Nello scorso weekend, il Darts Club Lugano ha conquistato la vittoria delle finali di Campionato di Lega B, ottenendo la promozione in Lega A per la stagione 2026, il massimo livello ticinese e svizzero delle freccette. Si tratta della seconda promozione in men facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.