Dargen D’Amico torna con Pianti Grassi testo e significato del brano

Dargen D’Amico torna con il singolo Pianti Grassi, un brano che unisce testi incisivi e ritmo coinvolgente. Questa nuova uscita anticipa la sua partecipazione come Big a Sanremo 2026 e invita a una riflessione sull’animo umano, mantenendo uno stile sobrio e diretto, senza eccessi. Qui troverai il testo completo e il significato di Pianti Grassi, per comprendere meglio l’essenza di questa nuova uscita.

Penna tagliente, ironia affilata e basi impossibili da non ballare. Dargen D'Amico aggiunge un nuovo tassello alla sua discografia con Pianti Grassi, un nuovo singolo che anticipa la sua partecipazione come Big al Festival di Sanremo 2026 e apre a una riflessione sull'animo umano, senza sconti né filtri. Scopriamo il testo e il significato della canzone. "Pianti Grassi", significato del pezzo di Dargen D'Amico. Dargen D'Amico è pronto a far parlare di sé ancora una volta. L'artista, che a febbraio salirà sul palco del Teatro Ariston per la terza volta come concorrente del Festival di Sanremo, anticipa l'entusiasmo dei fan con un nuovo singolo.

