Dante Alighieri arriva in 3D. Proiezioni immersive per uno spettacolo... ’divino’.

di Daniele Minni Dante Alighieri in 3D arriva in Umbria. Il 2026 del teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli (Assisi) riparte con un tuffo nella storia della letteratura italiana, ma soprattutto con uno spettacolo di grande impatto visivo, che ha già raccolto un grande successo di pubblico, ma soprattutto il parere della critica. La Divina Commedia Opera Musical, arriva in Umbria in una versione rinnovata, con un doppio spettacolo il 24 e il 25 gennaio. Otto cantanti-attori, 14 ballerini-acrobati, 50 componenti in troupe, 70 scenari con effetti 3d, 200 costumi di scena. Sono questi i numeri di uno spettacolo, che ha già vinto per ben due volte il titolo di Miglior Musical al Premio Persefone (2019-2020), la medaglia d’oro dalla Società Dante Alighieri, ma ha anche ottenuto nel 2021 il riconoscimento del Senato della Repubblica ed il patrocinio del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

