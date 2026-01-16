Danni al bagno pubblico con i mortaretti | s’indaga

I carabinieri di Piancastagnaio stanno indagando su un episodio di danneggiamento ai bagni pubblici del paese, causato dall’uso di mortaretti. L’evento ha compromesso un servizio pubblico importante, in particolare per anziani e persone con disabilità. Le autorità stanno lavorando per identificare i responsabili e prevenire ulteriori atti di vandalismo, garantendo la sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici.

Giochi pericolosi. A Piancastagnaio i carabinieri stanno indagando su chi nei giorni scorsi ha gravemente danneggiato i bagni pubblici del paese togliendo purtroppo un servizio essenziale e necessario alla popolazione, particolarmente ad anziani e diversamente abili. Ignoti si sono introdotti nei locali del bagno pubblici che sono ubicati in viale Guido Vespa e hanno introdotto nel water di servizio alcuni pesanti mortaretti frequentemente usati nei giorni di festa del Capodanno facendo saltare in aria la tazza al centro della stanza in maiolica. Così come hanno danneggiato gli altri sanitari e oggetti del bagno.

