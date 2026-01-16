Dal tirocinio al lavoro, il lucchese Riccardo diventa testimonial del programma ‘Gol’.

Riccardo, giovane lucchese, ha trasformato il suo percorso di tirocinio in un’opportunità lavorativa grazie al programma ‘Gol’. Questa esperienza dimostra come politiche attive efficaci, orientamento e impegno possano generare risultati concreti. La sua storia rappresenta un esempio di come il sostegno al lavoro possa favorire l’inserimento professionale e lo sviluppo delle competenze.

Lucca, 16 gennaio 2026 – Una storia di politiche attive che funzionano davvero, fatta di orientamento, tanto impegno personale e, alla fine, di risultati concreti. È quella di Riccardo Ficini, 29 anni, che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha voluto raccontare sui suoi profili social come esempio dell’efficacia del programma Gol (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) e del lavoro svolto quotidianamente dai Centri per l’Impiego sul nostro territorio. Giovani & Lavoro Riccardo si è rivolto al Centro per l’Impiego di Lucca in un momento di passaggio del proprio percorso professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

