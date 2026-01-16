Dal marketing all’inglese Avviato il corso di formazione turistica

È stato avviato il corso di formazione turistica online, gratuito e rivolto a operatori locali. Inserito nel progetto Pnrr ‘Sibillini Romantici’, finanziato dalla Comunità Europea, mira a rafforzare le competenze del settore e migliorare l’offerta turistica delle aree coinvolte. Promosso dai Comuni di Amandola, Montedinove e Rotella, rappresenta un’opportunità per qualificare il servizio e sostenere lo sviluppo del territorio.

Avviato il corso di formazione turistica on line completamente gratuito, che ricade nell’ambito del progetto Pnrr ‘ Sibillini Romantici ’ finanziato dalla Comunità europea che sta raccogliendo segnali positivi in vari ambiti, promosso dai Comuni di Amandola (capofila), Montedinove e Rotella, finalizzato al rafforzamento delle competenze e alla qualificazione dell’offerta turistica locale. Il percorso formativo, a cura di Cna Servizi Fermo, si svolgerà nel periodo gennaio – marzo con due incontri settimanali online (ore 17–19), per un totale di 30 ore di attività su tre ambiti: accoglienza-ricettività, marketing e inglese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal marketing all’inglese. Avviato il corso di formazione turistica Leggi anche: Formazione al nuovo centro civico. Si comincia dal corso di cucito Leggi anche: Costiera Amalfitana, al via i corsi di formazione turistica Growth Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. SONO APERTE LE ISCRIZIONI al Corso gratuito di Formazione Turistica on-line, promosso nell’ambito del progetto Sibillini Romantici. Il corso, della durata complessiva di 30 ore, è dedicato a accoglienza turistica, marketing e lingua inglese ed è rivolto a facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.