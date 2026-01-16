Dal Giappone alla Corea tutti i tasselli della strategia italiana nel Pacifico L’analisi di Tartaglione

L’analisi di Tartaglione esamina la strategia italiana nel Pacifico, con particolare attenzione agli incontri di Giorgia Meloni in Asia. Dopo la visita in Oman, la presidente del Consiglio prosegue il suo percorso, incontrando leader come il primo ministro giapponese Sanae Takaichi e il presidente della Corea Lee Jae-myung. Questo viaggio evidenzia l’impegno dell’Italia nel rafforzare i rapporti diplomatici e commerciali nella regione.

Con la conclusione della breve tappa in Oman, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prosegue il proprio viaggio verso l'Asia, dove ha già incontrato il primo ministro giapponese Sanae Takaichi e incontrerà nei prossimi giorni il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. Il viaggio, seppur rilevante per l'Italia, si inserisce in un quadro complesso, segnato dai negoziati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, nonché dalle tensioni generate da Washington sulla Groenlandia. Anche per questo motivo, la missione asiatica si è concentrata su Giappone e Corea del Sud, Paesi con cui Roma intrattiene rilevanti interessi in materia di sicurezza economica e di sviluppo delle relazioni diplomatiche e strategiche.

