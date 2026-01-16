Dal centrosinistra unito ai radicali | le piazze in programma per l’Iran

Il movimento di solidarietà verso il popolo iraniano si rinnova con diverse iniziative pubbliche. Nonostante le divergenze in Parlamento, il centrosinistra si riunirà compatto nelle piazze per esprimere vicinanza e sostegno. Le manifestazioni, che coinvolgono anche i radicali, rappresentano un momento di unità e attenzione verso le questioni di diritti e libertà in Iran.

Venerdì pomeriggio, infatti, è prevista l’organizzazione politica in piazza del Campidoglio, con un presidio di solidarietà per la popolazione iraniana promosso da Amnesty International Italia e dal movimento Women Life Freedom for Peace and Justice. L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sulla repressione violenta delle proteste in Iran, duramente colpite da arresti di massa e dall’uso di forza letale da parte delle autorità. E ci sarà, appunto, tutto il centrosinistra e non solo. All’appuntamento hanno aderito Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione, +Europa e altre sigle della cosiddetta area del “campo largo”, tra cui anche il sindacato della Cgil. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

