Dagli spettacoli al model contest Musica e mostre | quanti eventi

Anche dopo le festività, sono numerosi gli eventi dedicati a famiglie e appassionati, tra spettacoli, musica e mostre. Questa sera alle 21, nel teatro di Cava Manara, si terrà lo spettacolo ’Nei loro panni’ con il comico Claudio Lauretta, offrendo un'occasione di intrattenimento culturale e ricreativo nella provincia di Pavia.

Anche se le feste sono passate, non mancano occasioni per divertirsi anche con la famiglia. Stasera alle 21 nel teatro di Cava Manara in provincia di Pavia il comico Claudio Lauretta porta lo spettacolo 'Nei loro panni'. A Pavia, per la rassegna 'Svolta la colazione', domenica alle 10 il teatro Volta ospiterà 'La leggenda di Hamelin', una riflessione sul futuro, sull'importanza dell'ospitalità e sul ruolo che poeti, insegnanti e bambini hanno nel costruirlo. Mercoledì 21 alle 20.30 al teatro Fraschini 'I Solisti di Pavia' ritornano con la formula vincente che vede protagonista l'orchestra pavese affiancata da grandi ospiti musicali: Kevin Spagnolo al clarinetto e Daniele Giorgi concertatore.

