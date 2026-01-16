Durante la gravidanza, cambiamenti nella pelle e nelle unghie sono comuni e spesso legati a esigenze nutrizionali. È importante monitorare eventuali carenze e consultare un medico per un’adeguata valutazione e consigli personalizzati, garantendo così il benessere sia della mamma che del bambino.

Salve, sono alla 28ª settimana di gravidanza e ho notato che la pelle e le unghie sono più fragili del solito. Può essere una carenza alimentare? Dovrei prendere delle vitamine o dei minerali per rinforzarle? Grazie. Buongiorno signora, senza dubbio alla base della fragilità delle unghie e della poca elasticità della pelle ci possono essere carenze di vitamine e minerali. Quanto alle vitamine, è fondamentale la vitamina C: è un potente antiossidante che stimola la produzione di collagene. Ma anche la Biotina (vitamina B7), che stimola invece la produzione di cheratina. E poi ancora vitamina E e Vitamina A con la loro azione antiossidante, e la Vitamina D per la salute in particolare delle unghie. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da quando sono incinta ho pelle e unghie più fragili: è una carenza nutrizionale?”

