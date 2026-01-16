Da Plauto a De Filippo, quattro spettacoli in competizione.

Quattro serate dedicate all’arte teatrale, con spettacoli che spaziano dalle commedie antiche ai classici di Eduardo, fino a testi ispirati a Oliver Sacks e opere sul fenomeno delle “vergini giurate” albanese. Un percorso che unisce tradizione e temi contemporanei, offrendo un’occasione per apprezzare diverse sfaccettature del teatro, dalla comicità alla riflessione sociale.

Quattro spettacoli per altrettante serate dedicate all'arte teatrale, fra commedie antiche, classici di Eduardo, testi ispirati a Oliver Sacks e opere che raccontano il fenomeno albanese delle " vergini giurate ". Quattro appuntamenti con compagnie e produzioni di qualità in competizione fra loro per valorizzare il teatro come strumento di cultura, partecipazione e crescita di una comunità. Prenderà il via domani la seconda edizione del Concorso teatrale Città di Muggiò organizzato dall'associazione culturale Libertamente in collaborazione col Comune. Tutte le rappresentazioni si terranno al Teatro San Carlo di via San Carlo Borromeo.

