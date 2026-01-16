Da ’Divine comedy’ ai film targati India Le rassegne al cinema
Domani si svolgeranno due proiezioni di “Divine Comedy”, film selezionato nella sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia. Alle ore 11 all’Anteo Palazzo del Cinema e alle 15 all’Ariosto Anteo spazioCinema, sarà possibile partecipare a queste proiezioni accompagnate da incontri con il regista Ali Asgari e il distributore Stefano Finesi. Un’occasione per scoprire un’opera che unisce diverse tradizioni cinematografiche, dal cinema italiano alle produzioni indiane.
Domani, doppio appuntamento alle 11 in Anteo Palazzo del Cinema e alle 15 in Ariosto Anteo spazioCinema con il regista Ali Asgari e il distributore del film Stefano Finesi per le proiezioni di ’Divine comedy’, presentato nella sezione Orizzonti di Venezia82. Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. La storia: Bahram è un regista quarantenne che ha trascorso l’intera carriera realizzando film in turco-azero, nessuno dei quali è mai stato proiettato in Iran. Il suo ultimo lavoro, a cui il Ministero della Cultura ha nuovamente negato l’autorizzazione, lo spinge al limite della ribellione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: «Divine Comedy», narrare storie come un gesto di resistenza
Leggi anche: Londra, l'Ambasciatore d’Italia ospita “The Comedy Divine” del Teatro Patologico
Dal 15 gennaio DIVINE COMEDY Regia di Ali Asgari Accolto con entusiasmo all’ultima Mostra di Venezia, DIVINE COMEDY è il nuovo film di Ali Asgari, tra le voci più apprezzate del cinema iraniano di oggi. Conosciuto in Italia per film come La bambina s facebook
Andate a vedere ‘Divine Comedy’, non ve ne pentirete: la recensione del nuovo film di Ali Asgari x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.