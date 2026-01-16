Da Carmen a Figaro ai Concerti Torriani il viaggio nel mondo dell' opera

Il primo appuntamento del 2026 dei “Concerti Torriani” si concentra sul mondo dell’opera. Venerdì 16 gennaio alle 17, nella Torre di Santa Maria a Udine, vengono proposti brani interpretati da artisti provenienti dalla Sardegna, tra cui Toni Chessa al flauto, Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni, attuale direttore. Un’occasione per avvicinarsi a un repertorio ricco di storia e tradizione, in un contesto intimo e suggestivo.

