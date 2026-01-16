Il Comune di Bonate Sopra, in collaborazione con il Mean – Movimento europeo di azione non violenta, invita le associazioni sportive a contribuire con palloni da donare. La raccolta, avviata nei mesi scorsi con candele e torce per Kharkiv, prosegue ora con l’obiettivo di consegnare attrezzature sportive ai bambini in Ucraina. Un gesto semplice per rafforzare solidarietà e supporto alle comunità colpite.

Il Comune di Bonate Sopra, in collaborazione con il Mean – Movimento europeo di azione non violenta, ha collaborato nei mesi scorsi nella raccolta di candele e torce destinate alla popolazione della Regione di Kharkiv. I beni sono arrivati a destinazione e sono stati consegnati, con l’aiuto dei sindaci della zona, alla cittadinanza. Da quell’esperienza è cominciato un percorso di amicizia e fratellanza, in particolare con i cittadini di Zolochiv e con il sindaco Viktor Kovalenko, oltre una serie di scambi con le associazioni ucraine presenti in bergamasca, in particolare con Etno Dim, che ha rappresentato canti tradizionali nella piazza del paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Da Bonate Sopra una luce per l’Ucraina, fino a Natale la raccolta per la comunità di Zolochiv

Leggi anche: Max Pisu apre la stagione del Teatro Verdi di Bonate Sopra

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Da Bonate Sopra all’Ucraina, appello alle associazione sportive: “Donateci palloni, li porteremo ai bimbi” - Il Comune di Bonate Sopra, in collaborazione con il Mean – Movimento europeo di azione non violenta, ha collaborato nei mesi scorsi nella raccolta di candele e torce destinate alla popolazione della ... bergamonews.it