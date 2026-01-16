Custodi della natura | al via a Lecce il primo corso per piccole guardie zoofile

A Lecce prende il via il primo corso dedicato alle piccole guardie zoofile, con l’obiettivo di promuovere il rispetto per la natura, la tutela della biodiversità e la corretta gestione della convivenza civile. Un percorso formativo rivolto ai giovani, per sensibilizzarli sull’importanza della cura e dell’attenzione verso gli animali e l’ambiente che ci circonda.

LECCE – Insegnare il valore del rispetto, la bellezza della biodiversità e le regole della convivenza civile. Con questi obiettivi nasce la prima edizione del corso per piccole guardie zoofile, un’iniziativa dedicata ai cittadini del domani che mette al centro il legame tra uomo, animali e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Cuccioli abbandonati in un bosco, salvati dalle Guardie Zoofile Leggi anche: Dodici nuove guardie eco-zoofile giurano a Palazzo San Giorgio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. MilanoPaviaTV - Canale78 Tre alberi in via di estinzione in natura, tutti custoditi dall’Orto Botanico di Brera e classificati dalla IUCN, l’Unione internazionale per la conservazione della natura, che prendono vita in un’installazione digitale. È Vanishing Trees, la - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.