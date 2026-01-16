Custodi della natura | al via a Lecce il primo corso per piccole guardie zoofile

A Lecce prende il via il primo corso dedicato alle piccole guardie zoofile, con l’obiettivo di promuovere il rispetto per la natura, la tutela della biodiversità e la corretta gestione della convivenza civile. Un percorso formativo rivolto ai giovani, per sensibilizzarli sull’importanza della cura e dell’attenzione verso gli animali e l’ambiente che ci circonda.

LECCE – Insegnare il valore del rispetto, la bellezza della biodiversità e le regole della convivenza civile. Con questi obiettivi nasce la prima edizione del corso per piccole guardie zoofile, un’iniziativa dedicata ai cittadini del domani che mette al centro il legame tra uomo, animali e. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

