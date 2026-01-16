Cruciani sottolinea l'importanza di rispettare il ruolo degli agenti di polizia, evidenziando che disarmarli può avere conseguenze negative. Lo scrittore e conduttore radiofonico evidenzia come l’uso della pistola debba essere l’ultima risorsa, ma spesso si chiede alle forze dell’ordine una reazione sproporzionata. Un dibattito che invita a riflettere sulla necessità di bilanciare sicurezza e rispetto delle competenze delle forze dell’ordine.

Lo scrittore e conduttore radiofonico: «La pistola è l’extrema ratio, d’accordo: però alle forze dell’ordine si chiede una proporzionalità impossibile. Sono un libertario, voglio lo Stato minimo. Ma anche sicurezza». «Mi immedesimo nelle tantissime persone che hanno versato quei 350 e passa mila euro a favore del carabiniere. Un carabiniere, un uomo dello Stato che spara dopo l’aggressione a un collega da parte di un pregiudicato - al di là delle circostanze e dei tecnicismi - e viene punito dallo Stato è un’assurdità totale. È un follia». Giuseppe Cruciani sostiene la causa di Emanuele Marroccella: anche lui, come tantissimi lettori della Verità che hanno donato a favore del carabiniere condannato, ritiene che questa vicenda sia allucinante. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cruciani: «Basta delegittimare gli agenti. Se li disarmiamo è peggio per tutti»

