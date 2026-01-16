Crosetto sulla missione in Groenlandia | Quindici soldati a Nuuk? Sembra l’inizio di una barzelletta

Il ritorno dell’interesse italiano per il Grande Nord si inserisce in un contesto di crescente attenzione strategica. La recente missione in Groenlandia, con quindici soldati a Nuuk, ha suscitato commenti e riflessioni sulla presenza militare in aree di rilevanza geopolitica. Questo dibattito mette in luce l’importanza di definire una posizione chiara e coerente dell’Italia nelle dinamiche internazionali legate alle regioni artiche.

L'interesse strategico per il Grande Nord torna al centro del dibattito politico nazionale, sollevando interrogativi cruciali sulla postura dell'Italia nelle scacchiere internazionali più gelide. Durante la Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a Villa Madama, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso una posizione netta e priva di fronzoli riguardo alle recenti dinamiche che vedono coinvolti alcuni alleati europei. Con il suo consueto stile diretto, il titolare del Dicastero ha rivendicato il ruolo storico delle nostre forze armate nell'area: "Da tempo la Difesa si interessa dell'Artico, con la marina, l'aeronautica, l'esercito.

Groenlandia, Crosetto: no a frazionare in azioni il mondo occidentale - (askanews) – L’invio di piccoli contingenti europei in Groenlandia non rafforza la sicurezza né l’unità dell’Occidente. askanews.it

Sì a più truppe Nato nell’Artico, ma no a una missione italiana. “Cento, 200 o 300 soldati di qualunque nazionalità, cosa fanno Sembra l’inizio di una barzelletta”. Così Guido Crosetto ha commentato l’ipotesi di un invio di truppe in Groenlandia, dopo che Fran - facebook.com facebook

