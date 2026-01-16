CRLAB | competenza clinica al servizio della salute dei capelli

CRLAB si distingue per la sua competenza clinica, offrendo approcci personalizzati per la salute dei capelli. A differenza di chi propone semplici soluzioni cosmetiche, il nostro metodo si basa su percorsi mirati e studiati sulle specifiche esigenze di ogni individuo, garantendo risultati duraturi e rispettosi del benessere capillare. La nostra esperienza è al servizio di chi cerca interventi professionali e affidabili, per un’efficacia concreta e sostenibile nel tempo.

C'è una differenza sottile ma decisiva tra chi vende soluzioni cosmetiche e chi costruisce percorsi clinici personalizzati. Una differenza che si avverte non appena si entra in contatto con CRLAB, dove la cura dei capelli non è una prestazione standard, ma una strategia su misura, fondata su evidenze scientifiche, competenze trasversali e tecnologie avanzate. Fondata a Bologna nel 1968, CRLAB è una realtà italiana con una forte identità specialistica, presente in 28 Paesi attraverso una rete selezionata di oltre 200 centri certificati. L'azienda ha sviluppato un modello multidisciplinare che unisce analisi tecnica, consulenza professionale e pianificazione estetica individuale.

