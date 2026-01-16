Nel 2026, i jeans si arricchiscono di dettagli luminosi come cristalli, perline, strass e frange, trasformando ogni modello in un capo di forte personalità. Questa tendenza invita a esprimere la propria individualità senza timori, offrendo un'interpretazione moderna e raffinata del denim. Un modo semplice e discreto per aggiungere un tocco di luce e originalità all’abbigliamento quotidiano.

Nessuna paura di brillare. Sembra essere questo il mantra dei pantaloni più vanitosi del 2026. Ovvero i jeans con brillantini, strass, cristalli e frange luminose all over. Ogni tipo di applicazione è infatti concessa purché super scintillante. Le decorazioni sparkling dettano tendenza e trasformano uno dei capi basic del guardaroba in qualcosa di molto più speciale, più simile a un cielo stellato che a un indumento dell’armadio. Il trend è esploso in passerella e nello streetwear e non accenna a fermarsi. Ma quello che bisogna tenere bene in mente è che questi jeans a tutta luce non sono solo un pezzo speciale da mettere solo di sera o in occasioni particolari. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cristalli, perline, strass e frange luminose invadono modelli di ogni colore e silhouette

