Crescita la sorpresa viene dal Mezzogiorno Investire nei giovani

Il rilancio del Mezzogiorno rappresenta una delle principali novità dell’economia italiana negli ultimi anni. Investire nei giovani e sostenere lo sviluppo del Sud sono strategie fondamentali per consolidare la crescita del Paese, già avviata da almeno quattro anni. Questa trasformazione offre nuove opportunità e contribuisce a ridurre le disparità territoriali, promuovendo un progresso equilibrato e duraturo per l’Italia nel suo complesso.

È il rilancio del Sud la vera novità dell'economia italiana post Covid, il nuovo motore della crescita del Paese ormai da almeno quattro anni di fila. A sottolinearlo stavolta, con la comprensibile prudenza del ruolo, è il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nella prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina. Sono parole chiare e forse mai così esplicite a proposito del cambio di passo compiuto dal Mezzogiorno, il presupposto di una ben diversa narrazione che si è fatta ormai largo nei palazzi della politica e nel sistema delle imprese. Parla di «sorpresa», Panetta, che sin dal suo insediamento a Palazzo Koch aveva dedicato ai segnali del "cambio di paradigma" del Sud un'attenzione costante, rigorosa, in attesa di verificare se certi presupposti si consolidassero o meno.

