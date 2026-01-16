Cremlino | bene segni Italia per dialogo

Il Cremlino ha riferito di una conversazione tra il presidente russo Putin e il primo ministro israeliano Netanyahu, avvenuta alle 13.23. La telefonata ha trattato la situazione in Medio Oriente e le questioni relative all’Iran, evidenziando l’interesse per un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte. Questa comunicazione si inserisce nel quadro degli sforzi diplomatici per favorire la stabilità regionale.

13.23 Telefonata fra il presidente russo Putin e il premier israeliano Netanyahu sulla situazione in Medio Oriente e in Iran,si legge in una nota del Cremlino. Situazione "molto tesa" secondo Mosca, che si dà disponibile a "dialogo costruttivo" e prosegue gli "sforzi per la de-escalation". Un colloquio anche tra Putini e l'iraniano Pezeshkian. "Il Cremlino ha recepito segnali da Roma, Parigi e Berlino sulla necessità di un dialogo con la Russia e ritiene che ciò rappresenti un'evoluzione positiva",ha poi detto il portavoce Peskov. Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che "la Russia osserverà l'evoluzione della situazione inusuale intorno alla Groenlandia" aggiungendo che "la Russia parte dal presupposto che la Groenlandia sia territorio del Regno danese".

