Crans-Montana un amico di Moretti pronto a pagargli la cauzione

In seguito all'inchiesta sul incendio al 'Le Constellation', è emerso che un amico di Moretti si è offerto di pagare la cauzione di 200mila franchi, consentendo al proprietario di tornare libero. Attualmente, Moretti è in carcere, mentre la moglie Jessica si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La vicenda evidenzia le implicazioni legali e le dinamiche di questa situazione giudiziaria.

AGI - Negli atti dell'inchiesta sul rogo al 'Le Constellation' visionati dall'AGI si legge che un amico della coppia di gestori del locale si è offerto di pagare la cauzione di 200mila franchi per Jacques Moretti, attualmente in carcere, per dargli la possibilità di tornare libero mentre la moglie Jessica si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. "Signora Procuratore Generale Aggiunto, Le scrivo in riferimento alla procedura sopra menzionata, in particolare alla decisione del Tribunale per la Custodia Preliminare del 12 gennaio 2026 - è scritto nella mail inviata dai legali di Moretti a Béatrice Pilloud che rimanda alla decisione del Tribunale di applicare la misura cautelare della prigione per tre mesi nei confronti dell'imprenditore -. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crans-Montana, un amico di Moretti pronto a pagargli la cauzione Leggi anche: Crans-Montana, la procura chiede una cauzione di 400mila franchi ai Moretti Leggi anche: Strage di Crans-Montana, fissata la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: 400.000 franchi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; Realpolitik: La tragedia di Crans - Montana, il business dei locali dei Moretti Video; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo con la cassa del locale in braccio: la fuga della proprietaria ripresa dalle.... Crans Montana, i Moretti attaccano la cameriera Cyane Panine: «Non doveva salire sulle spalle, l’ha fatto di sua iniziativa». Ma l'amica li smentisce - «Non era la prima volta che saliva sulle spalle di un altro dipendente, ma non era una cosa che faceva sistematicamente: l’ha fatto di sua iniziativa». msn.com

