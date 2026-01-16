Crans-Montana per i coniugi Moretti chiesta cauzione da 400mila franchi

I procuratori vallesani hanno richiesto una cauzione di 400.000 franchi, pari a 200.000 a testa, per i coniugi Jacques e Jessica Moretti. La somma è prevista nell’ambito delle indagini sulla tragedia di Crans-Montana, con l’obiettivo di evitare la custodia cautelare. La vicenda coinvolge le autorità locali e le procedure legali in corso per chiarire la situazione.

I procuratori vallesani che indagano sulla tragedia di Crans-Montana hanno indicato in 400mila franchi (200mila a testa) la cauzione che i coniugi Moretti, Jacques e Jessica, dovrebbero eventualmente versare per sfuggire alla custodia cautelare. Lo riporta l’emittente svizzera Rts, aggiungendo che il Tribunale delle misure coercitive dovrà pronunciarsi su questo punto. Jacques Moretti è stato arrestato e condotto in carcere dopo l’interrogatorio a cui è stato sottoposto il 9 gennaio scorso, giorno in cui si era tenuta a Martigny, in Svizzera, la cerimonia commemorativa delle 40 vittime del rogo di Capodanno, all’interno del suo locale Le Constellation. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, per i coniugi Moretti chiesta cauzione da 400mila franchi Leggi anche: Crans-Montana, per coniugi Moretti chiesta cauzione da 400mila franchi Leggi anche: Chiesta la cauzione per i coniugi Moretti a 430mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO; Crans-Montana, indagini del 2020 sui coniugi Moretti: prestito Covid da 75.500 franchi svizzeri usato per comprare una Maserati; Crans-Montana: due indagini nel passato dei coniugi Moretti, anche una sui fondi Covid usati per una Maserati; Crans Montana, verso l'interrogatorio dei coniugi Moretti. Crans-Montana, la versione dei Moretti: «Le scintille? Responsabilità della cameriera». Ma emergono nuove accuse - I coniugi Moretti puntano il dito contro Cyane Panine, la 24enne cameriera morta nel rogo del bar Le Constellation di Crans- panorama.it

Strage di Crans-Montana: la Procura di Sion fissa la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: sarà di 400.000 franchi (429.000 euro) - La cifra è stata indicata nella richiesta di custodia cautelare nei confronti dei due coniugi accusati di omicido colposo . msn.com

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti liberi su cauzione: la Procura ha chiesto 200 mila euro a testa - La procura generale di Sion ha svelato a quanto ammonta la cauzione di Jacques e Jessica Moretti, titolari del Le Constellation di Crans- virgilio.it

La Procura chiede 400mila franchi per la libertà dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale Le Constellation, a Crans-Montana, dove divampò l'incendio di Capodanno causando la morte di 40 persone e il ferimento di 116. Sulla cauzione deve es - facebook.com facebook

Cyane Panine, aperto un profilo TikTok per la cameriera di Crans-Montana. L’amica: “Perdonami” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.