Crans-Montana per coniugi Moretti chiesta cauzione da 400mila franchi

I procuratori di Crans-Montana hanno richiesto una cauzione di 400mila franchi per i coniugi Moretti, Jacques e Jessica, coinvolti nelle indagini sulla tragedia avvenuta nella località svizzera. La somma, pari a 200mila franchi per ciascuno, rappresenta una possibile misura per evitare la custodia cautelare. La vicenda è ancora in fase di approfondimento investigativo.

I procuratori vallesani che indagano sulla tragedia di Crans-Montana hanno indicato in 400mila franchi (200mila a testa) la cauzione che i coniugi Moretti, Jacques e Jessica, dovrebbero eventualmente versare per sfuggire alla custodia cautelare. Lo riporta l'emittente svizzera Rts, aggiungendo che il Tribunale delle misure coercitive dovrà pronunciarsi su questo punto. Jacques Moretti è stato arrestato e condotto in carcere dopo l'interrogatorio a cui è stato sottoposto il 9 gennaio scorso, giorno in cui si era tenuta a Martigny, in Svizzera, la cerimonia commemorativa delle 40 vittime del rogo di Capodanno, all'interno del suo locale Le Constellation.

Strage di Crans Montana: la Procura di Sion fissa la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: sarà di 400.000 franchi (429.000 euro) - La cifra è stata indicata nella richiesta di custodia cautelare nei confronti dei due coniugi accusati di omicido colposo.

Crans-Montana, la versione dei Moretti: «Le scintille? Responsabilità della cameriera». Ma emergono nuove accuse - I coniugi Moretti puntano il dito contro Cyane Panine, la 24enne cameriera morta nel rogo del bar Le Constellation di Crans-

Cyane Panine, aperto un profilo TikTok per la cameriera di Crans-Montana. L'amica: "Perdonami"

C'era anche lui ieri mattina a Palazzo Chigi con i parenti delle vittime italiane di Crans-Montana, all'incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il capo del Dipartimento della Protezion

