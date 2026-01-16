Crans-Montana le dieci ore di buco di Moretti Tentò di inquinare le prove

Dopo l’incendio di Crans-Montana, si sono verificati problemi investigativi, tra cui vuoti di documenti e difficoltà nel ricostruire i fatti. Le dieci ore di silenzio di Moretti e le accuse di tentato inquinamento delle prove sono al centro delle indagini, che cercano di chiarire le responsabilità e ricostruire gli eventi in modo accurato e obiettivo.

Nel caos seguito al devastante incendio di Crans-Montana, emergono vuoti, silenzi e documenti scomparsi. In poche settimane, le tracce digitali del locale finiscono nel nulla, tanto che l'avvocato Romain Jordan chiede formalmente alla procura di ordinare a Facebook la consegna di tutti i dati utili. Richiesta respinta il 6 gennaio dalla pm, poi sostituita da tre colleghi. Agli investigatori, Jacques Moretti sostiene che le carte della ristrutturazione del 2015, quella che avrebbe portato all'installazione della schiuma infiammabile, siano andate perdute. Prima per un'" inondazione " durante il periodo Covid, poi per una seconda alluvione che avrebbe colpito l'ufficio tre mesi fa, costringendo a buttare «molti documenti contabili danneggiati». Leggi anche: Crans-Montana, il legale svizzero delle famiglie: "Temo possano inquinare le prove. Il mio Paese ci rema contro" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, sparite le carte dei lavori del locale. Moretti: "Non le ho più" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Crans-Montana. Papa riceve familiari: Perché Signore?. Italia chiede all'Ue di essere parte civile - Unirai-Figec: "A Cras Montana intimidazioni inaccettabili a collega del Tg2"; Dalla strage all'interrogatorio, le dieci ore di buco di Moretti. "Tentò di inquinare le prove"; Crans Montana, dolore e rabbia ai funerali dei ragazzi italiani. Prosegue inchiesta; Crans-Montana, 15enne biellese operata per 12 ore a Zurigo. Lo speciale sull'incendio di Crans Montana - Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, la vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz ha rivolto un "messaggio di vicinanza alle famiglie ...

Crans-Montana: aiuto di 10.000 franchi alle famiglie delle vittime - Il Consiglio di Stato vallesano, infatti, nella giornata di oggi ha approvato ... msn.com

Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi - Decine di vite di ventenni, almeno 47, che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ha divorato un affollato bar nella lussuosa località sciisti ... ilsole24ore.com

Dritto e rovescio. . Rita Dalla Chiesa a #drittoerovescio sul dramma della morte dei ragazzi nella strage di Crans-Montana. facebook

Crans-Montana, il Papa ai familiari delle vittime: "La fede può aiutare nei momenti più bui e dolorosi". #ANSA x.com

