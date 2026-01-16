Crans-Montana l’avvocato della famiglia di Cyane | Accuse contro di lei scioccanti e ingiuste

L’avvocato della famiglia di Cyane Panine ha definito le accuse contro di lei “scioccanti e profondamente ingiuste”. La giovane, tragicamente scomparsa a 24 anni nell’incendio del locale Le Constellation, è al centro di un’attenzione mediatica importante. Questa dichiarazione mira a sottolineare l’estraneità di Cyane rispetto alle accuse, in un momento in cui si cerca di fare chiarezza sulla vicenda.

(LaPresse) “ Le accuse contro Cyane Panine sono scioccanti e profondamente ingiuste “. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia della giovane, morta a soli 24 anni nell’incendio del locale Le Constellation, intervenendo a Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele. Il legale ha respinto le affermazioni dei Moretti, che davanti agli inquirenti avrebbero sostenuto che la ragazza, nota come la “ ragazza con il casco ”, si sarebbe arrampicata volontariamente sulle spalle di un cameriere con dei bengala, provocando l’innesco del rogo. Secondo l’avvocato, non esistono certezze sul fatto che Cyane sia stata all’origine dell’incendio e invita a “mostrare maggiore rispetto per la memoria di una giovane donna che ha perso tragicamente la vita”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

