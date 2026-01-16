Crans-Montana l’avvocato della famiglia di Cyane | Accuse contro di lei scioccanti e ingiuste
L’avvocato della famiglia di Cyane Panine ha definito le accuse contro di lei “scioccanti e profondamente ingiuste”. La giovane, tragicamente scomparsa a 24 anni nell’incendio del locale Le Constellation, è al centro di un’attenzione mediatica importante. Questa dichiarazione mira a sottolineare l’estraneità di Cyane rispetto alle accuse, in un momento in cui si cerca di fare chiarezza sulla vicenda.
(LaPresse) “ Le accuse contro Cyane Panine sono scioccanti e profondamente ingiuste “. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia della giovane, morta a soli 24 anni nell’incendio del locale Le Constellation, intervenendo a Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele. Il legale ha respinto le affermazioni dei Moretti, che davanti agli inquirenti avrebbero sostenuto che la ragazza, nota come la “ ragazza con il casco ”, si sarebbe arrampicata volontariamente sulle spalle di un cameriere con dei bengala, provocando l’innesco del rogo. Secondo l’avvocato, non esistono certezze sul fatto che Cyane sia stata all’origine dell’incendio e invita a “mostrare maggiore rispetto per la memoria di una giovane donna che ha perso tragicamente la vita”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Cyane Panine: chi è la "donna con il casco" morta nell'incendio di Crans-Montana. La famiglia respinge le accuse
Leggi anche: Crans-Montana, chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo: Cyane Panine, ‘una di famiglia’ per i Moretti
Crans-Montana, l’avvocato della famiglia di Cyane: «Non hanno mai formato i dipendenti su norme antincendio e sicurezza» - «Riguardo alle accuse contro Cyane sono veramente scioccata di come si possa ritenerla responsabile. msn.com
Strage Crans-Montana/ L’avvocata di Cyane: “Scioccate dalle accuse verso di lei, una 24enne è morta…” - Montana con l'intervista all'avvocatessa di Cyane, la 24enne cameriera col casco ... ilsussidiario.net
Crans-Montana, famiglia di Emanuele Galeppini vuole "la verità su dove e com'è morto" dopo il no all'autopsia - L’avvocato Vaccaro: "Nessun giallo sull’autopsia, ma dubbi su ritrovamento". virgilio.it
Cyane Panine, aperto un profilo TikTok per la cameriera di Crans-Montana. L’amica: “Perdonami” x.com
C’era anche lui ieri mattina a Palazzo Chigi con i parenti delle vittime italiane di Crans-Montana, all’incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il capo del Dipartimento della Protezion - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.