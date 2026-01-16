Crans-Montana la procura chiede 400 mila franchi per la cauzione dei coniugi Moretti | 200 mila a testa per tornare in libertà

La procura di Sion ha richiesto una cauzione di 400 mila franchi, ovvero circa 429 mila euro, per i coniugi Moretti, proprietari del Constellation, coinvolti nell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone. La richiesta prevede 200 mila franchi per ciascuno, al fine di consentire loro di tornare in libertà mentre proseguono le indagini.

La procura di Sion, che indaga sulla tragedia di Crans-Montana dove sono morte 40 persone, ha chiesto una cauzione complessiva di 400 mila franchi (429 mila euro), 200 mila a testa, per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation. Lo rivela la televizione svizzera Rts. Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive. «Considerato che l’imputato non ha attualmente alcun reddito e che lui e la moglie possiedono beni ipotecati e veicoli in leasing, la somma di 200 mila franchi sembra adeguata», ha scritto il Pubblico ministero nella sua richiesta di custodia cautelare del 10 gennaio. 🔗 Leggi su Open.online

