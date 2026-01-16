Un nuovo elemento emerge nell’inchiesta sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La testimonianza del fidanzato della ragazza, intervenuto con il casco, sta attirando l’attenzione e sollevando interrogativi sulla dinamica dell’incidente. Questo sviluppo contribuisce a chiarire alcuni aspetti dell’accaduto, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda e sulle indagini in corso.

C’è una testimonianza che, più di altre, sta facendo discutere chi segue da vicino l’inchiesta sul devastante incendio di Capodanno a Crans-Montana. Una voce che arriva dall’interno, legata alla vittima simbolo della tragedia, e che rischia di incidere in modo significativo sul quadro delle responsabilità. Le sue parole non alleggeriscono il clima, ma lo rendono ancora più teso. Leggi anche: Crans Montana, nuovo annuncio choc dei medici: brutte notizie dall’ospedale Chi è Jean-Marc Gabrielli e perché la sua figura è centrale. Jean-Marc Gabrielli, trentenne originario della Corsica, è indicato negli atti come il fidanzato di Cyane Panine, la giovane cameriera morta a causa delle gravissime ustioni riportate nell’incendio del locale Constellation. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans Montana, interviene il fidanzato della ragazza col casco: è shock!

