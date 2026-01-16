Crans-Montana il sospetto su Moretti | Tentò di inquinare le prove tra la strage e l’interrogatorio

A Crans-Montana, l’indagine sull’incendio al locale Constellation si approfondisce, con nuovi sospetti su Moretti, accusato di aver tentato di alterare le prove tra la strage e l’interrogatorio. A distanza di alcuni giorni dall’evento, le indagini proseguono in un contesto di crescente attenzione, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire con precisione le cause e le responsabilità legate al tragico episodio.

A Crans-Montana, a distanza di giorni dal devastante incendio di Capodanno al locale Constellation, l’inchiesta entra in una fase sempre più delicata. Al centro non c’è soltanto la ricostruzione delle responsabilità legate alla tragedia, ma anche il timore, esplicitato dagli avvocati delle famiglie delle vittime, che alcune prove possano essere state compromesse o fatte sparire nelle ore e nei giorni successivi al rogo. Un sospetto che pesa come un macigno sull’indagine e che spinge la procura ad approfondire ogni dettaglio dei movimenti e delle scelte compiute dai titolari del locale. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione soprattutto sulle azioni di Jacques Moretti nelle ore immediatamente successive all’incendio: dal momento in cui raggiunge il locale in fiamme fino all’audizione davanti alla polizia, avvenuta circa dieci ore dopo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

