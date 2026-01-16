Crans-Montana fissata la cauzione per i proprietari del Constellation

A Crans-Montana, i procuratori del Canton Vallese hanno stabilito una cauzione di circa 215 mila euro per Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del locale Le Constellation. La richiesta riguarda i coniugi coinvolti nel tragico incendio che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario relativo alla tragedia, che ha scosso la comunità locale.

I procuratori del Canton Vallese incaricati del caso della strage di Crans-Montana hanno chiesto una cauzione di 200 mila franchi (quasi 215 mila euro) a testa per Jacques Moretti e Jessica Maric, i coniugi proprietari del locale Le Constellation nel cui rogo hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti si trova in carcerazione preventiva dal 9 gennaio, mentre per Maric sono state disposte misure alternative ai domiciliari: divieto di lasciare il territorio svizzero, sequestro dei documenti d'identità, obbligo quotidiano di presentarsi a un posto di polizia.

