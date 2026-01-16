Crans-Montana chiesta una cauzione di 400.000 franchi per i coniugi Moretti

A Crans-Montana, i coniugi Moretti sono stati richiesti di versare una cauzione di 400.000 franchi per evitare la custodia cautelare nel procedimento relativo alla tragedia avvenuta nella località svizzera. La richiesta degli inquirenti vallesani si basa sull’indagine in corso, volta a chiarire le responsabilità dei due nel contesto giudiziario. La decisione finale spetterà ora alle autorità competenti, valutando la domanda di cauzione presentata dai legali dei Moretti.

Quanto dovranno versare Jessica e Jacques Moretti per evitare la custodia cautelare nel filone giudiziario sulla tragedia di Crans-Montana? La risposta arriva dagli inquirenti vallesani: i procuratori del Vallese hanno chiesto una cauzione di 200.000 franchi svizzeri ciascuno, come rivelato dalla cellula d'inchiesta della RTS. Ora la parola passa al Tribunale delle misure coercitive, chiamato a pronunciarsi sull'ammontare e sull'efficacia delle misure richieste dal Ministero pubblico per scongiurare il rischio di fuga dei due indagati. Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, si trova in carcerazione preventiva dal 9 gennaio.

