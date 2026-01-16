Crans-Montana 400mila franchi per la libertà dei Moretti | ecco la cauzione dei titolari del Constellation
A Crans-Montana, i coniugi Moretti hanno versato una cauzione di 400.000 franchi per ottenere la libertà. Sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi legati all’incendio nel loro locale, il Constellation. Attualmente, l'imprenditore francese si trova in carcere, mentre sua moglie è sottoposta a misure cautelari. Questa situazione evidenzia le procedure legali in corso in relazione a questo caso.
La libertà ha un prezzo e nel caso di Jacques e Jessica Moretti ha il valore di 400mila franchi. E’ questa la cifra richiesta per scagionare i titolari del Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno un devastante rogo ha tolto la vita a 40 persone ferendole altre 116. La richiesta, rivelata dalla televisione svizzera Rts, arriva dalla procura generale di Sion. In sostanza, i coniugi dovranno versare 200mila franchi a testa, circa 430mila euro. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi, e al momento l’imprenditore francese è in carcere e sua moglie è sottoposta ad alcune misure cautelari come l’obbligo di firma e il divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana, l'avvocato delle vittime: "Indecente, non avete cuore"; Strage di Crans-Montana, la porta sul retro del Le Constellation chiusa per risparmiare sul personale; Crans-Montana, parlano i genitori di Riccardo Minghetti: "Era felice, chiediamo giustizia"
