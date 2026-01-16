Crans la Procura di Sion | Per i Moretti cauzione da 400 mila franchi 200 mila a testa | Il figlioccio | Gli estintori c' erano

La Procura di Sion ha richiesto una cauzione di 400 mila franchi per i Moretti, pari a circa 429 mila euro, come misura di custodia cautelare. I due coniugi sono accusati di omicidio colposo. In risposta, il figlioccio ha dichiarato che gli estintori erano presenti. Questa vicenda si inserisce in un contesto di approfondimento giudiziario e responsabilità, con attenzione alle cifre e alle dichiarazioni dei coinvolti.

Avv. Giuseppe Di Palo - Penalista. . Crans-Montana: partirà un processo in Italia Fai attenzione a quello che leggi in questi giorni: è vero, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sui fatti di Crans Montana, ma questo non garantisce che il giudizio avverrà in - facebook.com facebook

