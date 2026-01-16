Covid nuovo studio del Mario Negri | L’aspirina riduce i danni ai polmoni

Un nuovo studio dell'Istituto Mario Negri evidenzia come l'aspirina possa contribuire a ridurre i danni ai polmoni causati dal Covid-19. La ricerca indica che il farmaco diminuisce la capacità del virus di aderire alle cellule, offrendo un possibile effetto protettivo. Questi risultati aprono nuove prospettive per l’uso dell’aspirina nella gestione delle complicanze della malattia.

L’aspirina riduce i danni polmonari, la fibrosi e l’infiammazione indotti dal Covid, limitando la capacità del virus Sars-Cov-2 di legarsi alle cellule. Il farmaco antinfiammatorio non steroideo andrebbe assunto nelle prime fasi dell’infezione da Sars-Cov-2, seguendo comunque il consiglio del medico e mai in regime di autoprescrizione. Il nuovo studio dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo, pubblicato in questi giorni sulla rivista «Frontiers in Immunology», apre nuovi e interessanti scenari in quella che è stata una battaglia senza esclusione di colpi contro il virus che ha seminato morti e feriti nei momenti più critici della pandemia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

