Costacurta su Spalletti | Lui è un allenatore che ha bisogno di una cosa per entrare nella testa della squadra

Costacurta ha commentato le parole di Spalletti, sottolineando come l’allenatore abbia bisogno di un elemento specifico per entrare nella testa della squadra. Le sue osservazioni, rilasciate al ‘Corriere dello Sport’, offrono uno spunto interessante sull’approccio e sulla mentalità del tecnico toscano. Un'analisi che invita a riflettere sulle dinamiche di un allenatore e sulla sua capacità di influenzare il gruppo di gioco.

Costacurta ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ ha analizzato Spalletti e le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Alessandro “Billy” Costacurta, 59 anni (ne compirà 60 ad aprile), è la memoria storica della difesa del Milan. Con 663 presenze in rossonero, siede sul podio dei più fedeli di sempre dietro Maldini e Baresi. Oggi opinionista di punta a Sky Sport, l’ex centrale analizza con Ivan Zazzaroni il calcio moderno, i maestri della panchina e le contraddizioni del talento, parlando anche di Juve. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: GESTORE O ALLENATORE? « Ci sono allenatori da nazionale e altri da club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

