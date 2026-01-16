Costacurta | Non sono un estimatore di Leao

In un commento recente, Alessandro Costacurta ha espresso una valutazione critica su Rafael Leao, sottolineando che non lo considera un vero estimatore del suo modo di giocare. Secondo l'ex calciatore, Leao si distingue più per il suo stile spettacolare che per le competenze tecniche che egli ritiene fondamentali nel calcio. Questo intervento apre un dibattito sulle caratteristiche e le aspettative legate ai giovani talenti nel calcio moderno.

. “non sa giocare a calcio per come lo intendo io, è più uno showman”. ‘ex difensore rossonero ha dichiarato in un’intervista a Il Corriere dello Sport: “Il Milan è da Scudetto? Secondo me, no. Ha la coperta corta. Se riesce a restare compatto può fare risultato. Per caratteristiche dei suoi, soprattutto dietro, è costretto a difendere basso”.. “Non sono un estimatore di Leao, non lo sono dalla prima ora, da quando aveva diciannove anni e qualcuno lo considerava un predestinato, un futuro Pallone d’oro. Io ho giocato insieme a tanti Palloni d’oro, tutta gente che metteva il proprio talento al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Parlami.eu

