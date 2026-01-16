Costacurta | Non sono un estimatore di Leao

Costacurta ha espresso una valutazione critica su Leao, affermando di non essere un suo estimatore. Secondo l'ex calciatore, il portoghese non corrisponde alla sua idea di un giocatore completo, considerandolo più uno showman che un atleta capace di contribuire in modo costante e efficace alla squadra. La sua opinione riflette un punto di vista personale sulla qualità e il ruolo di Leao nel calcio attuale.

. “non sa giocare a calcio per come lo intendo io, è più uno showman”. ‘ex difensore rossonero ha dichiarato in un’intervista a Il Corriere dello Sport: “Il Milan è da Scudetto? Secondo me, no. Ha la coperta corta. Se riesce a restare compatto può fare risultato. Per caratteristiche dei suoi, soprattutto dietro, è costretto a difendere basso”.. “Non sono un estimatore di Leao, non lo sono dalla prima ora, da quando aveva diciannove anni e qualcuno lo considerava un predestinato, un futuro Pallone d’oro. Io ho giocato insieme a tanti Palloni d’oro, tutta gente che metteva il proprio talento al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Parlami.eu

