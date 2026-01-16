Cosma Vela unica a punteggio pieno all’esame dei Castelli Romani

La Cosma Vela Ancona, attuale capolista del campionato di serie A2 femminile nel girone sud, si prepara a disputare la quinta giornata. Dopo quattro turni, la squadra detiene l’unico punteggio pieno del campionato. Sabato, alle ore 18, la partita si svolgerà alla piscina del Passetto, offrendo un’altra occasione per consolidare la posizione in classifica.

La Cosma Vela Ancona, leader del campionato di serie A2 femminile girone sud, unica squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate, affronta sabato in casa alla piscina del Passetto (ore 18.15) i Castelli Romani, tra le formazioni più in palla in questa prima parte di stagione. La vittoria in trasferta di sabato scorso a Napoli, pur tra luci e ombre, ha messo in evidenza la buona forma della squadra di coach Milko Pace, attesa ora da un confronto in cui dovrà confermare tutto quello che ha mostrato nel percorso fatto finora: "Con Napoli non abbiamo giocato la partita che mi sarei aspettato – spiega coach Pace –, dobbiamo crescere d’intensità e rimanere concentrati anche in partite che magari dopo un tempo o due sono già scritte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

