Le tensioni nel Venezuela persistono anche dopo il fallito tentativo di cattura di Nicolás Maduro, che ha coinvolto operazioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Questa situazione evidenzia come le dinamiche geopolitiche nel paese sudamericano continuino a evolversi, mantenendo uno stato di instabilità e incertezza. Analizzare gli sviluppi recenti aiuta a comprendere le implicazioni di queste tensioni per la regione e oltre.

Il raid culminato con la cattura del (ormai ex) presidente venezuelano Nicolas Maduro non ha posto fine alle tensioni legate al Paese del Sud America. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno sequestrato una sesta petroliera collegata al Venezuela nel Mar dei Caraibi, nel quadro di una più ampia operazione volta a controllare e limitare le esportazioni di greggio venezuelano. Secondo quanto dichiarato dal Comando Sud delle forze armate statunitensi, la petroliera stava violando la “quarantena delle navi sanzionate” imposta dal presidente Donald Trump. “L’unico petrolio che lascerà il Venezuela sarà quello coordinato in modo corretto e legale”, ha affermato lo Us Southern Command, che ha diffuso anche un video dell’operazione, mostrando marines e marinai salire a bordo della nave. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Trump continua a combattere la flotta ombra russa nel Venezuela post-Maduro

Leggi anche: Venezuela, il piano Usa per il dopo Maduro. Sequestrate due petroliere della flotta ombra

Leggi anche: Ucraina, colpita petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump, 'Netanyahu l'ho fermato io, avrebbe continuato' - Puoi combattere battaglie individuali, ma il mondo è contro di te. ansa.it

“Machado è una voce importante per molte persone in Venezuela”, ma Trump continua a credere che non sia la persona giusta per guidare il Paese. “È una posizione realista e non l’ha cambiata”, ha ribadito ieri la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavi - facebook.com facebook

#Venezuela, María Corina #Machado è stata ricevuta alla Casa Bianca, ma Donald #Trump continua a credere che la leader dell'opposizione non sia adatta a guidare il suo Paese, dove una tempistica delle elezioni non esiste: lo ha detto la portavoce della C x.com