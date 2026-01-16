Così Chiara scoprì i 7mila file porno di Stasi | la cartella ‘militare foto’ sul pc di Alberto aperta alle ore 22 La perizia che dà un movente al delitto
Nel contesto dell'omicidio di Chiara Poggi, emergono dettagli sulla scoperta di file sospetti nel computer di Alberto Stasi. La perizia fornisce elementi che contribuiscono a comprendere il movente e le circostanze del delitto, evidenziando il ruolo di alcuni comportamenti digitali nel processo investigativo. Questa analisi si inserisce nel quadro delle indagini, offrendo un approfondimento oggettivo e documentato sui fatti.
Garlasco (Pavia) – La sera di quella domenica 12 agosto del 2007, Alberto Stasi si allontanò dall'abitazione della fidanzata Chiara Poggi e raggiunse la sua: doveva prendersi cura del cane in vista del temporale che si stava annunciando. Erano le 22. Poco dopo Chiara era davanti al pc che il fidanzato aveva lasciato acceso e sul quale lavorava alla tesi di laurea. Chiara entrò così nella cartella denominata ''militarefoto'' nella quale erano contenuti circa 7mila file di carattere pornografico. STELLA - FOTO DI MARCO POGGI - OMICIDIO SORELLA CHIARA POGGI - LE ULTIME FOTO DI CHIARA POGGI SCATTATE DA ALBERTO STASI A LONDRA NEL LUGLIO DEL 2007 - LE IMMAGINI SONO STATE RINVENUTE DAGLI INQUIRENTI NEL PC DI ALBERTO STASI - TRA QUESTE ANCHE FOTO FETICISTE DI PIEDI FEMMINILI - ALBERTO E CHIARA CON L AMICO MARCO Delitto di Garlasco, chi è entrato nei computer sotto sequestro: le attività (e gli errori) del 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le 7mila foto nella cartella "militare", ecco cosa vide. Le nuove analisi della famiglia della vittima
Leggi anche: Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tutto
Il delitto di Garlasco, i legali della famiglia Poggi: "Gli approfondimenti sul caso confermano che Chiara scoprì i file di Stasi". #ANSA - facebook.com facebook
Garlasco, legali dei Poggi: "Chiara scoprì i file porno di Stasi" #chiarapoggi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.