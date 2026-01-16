Nel contesto dell'omicidio di Chiara Poggi, emergono dettagli sulla scoperta di file sospetti nel computer di Alberto Stasi. La perizia fornisce elementi che contribuiscono a comprendere il movente e le circostanze del delitto, evidenziando il ruolo di alcuni comportamenti digitali nel processo investigativo. Questa analisi si inserisce nel quadro delle indagini, offrendo un approfondimento oggettivo e documentato sui fatti.

Garlasco (Pavia) – La sera di quella domenica 12 agosto del 2007, Alberto Stasi si allontanò dall'abitazione della fidanzata Chiara Poggi e raggiunse la sua: doveva prendersi cura del cane in vista del temporale che si stava annunciando. Erano le 22. Poco dopo Chiara era davanti al pc che il fidanzato aveva lasciato acceso e sul quale lavorava alla tesi di laurea. Chiara entrò così nella cartella denominata ''militarefoto'' nella quale erano contenuti circa 7mila file di carattere pornografico. STELLA - FOTO DI MARCO POGGI - OMICIDIO SORELLA CHIARA POGGI - LE ULTIME FOTO DI CHIARA POGGI SCATTATE DA ALBERTO STASI A LONDRA NEL LUGLIO DEL 2007 - LE IMMAGINI SONO STATE RINVENUTE DAGLI INQUIRENTI NEL PC DI ALBERTO STASI - TRA QUESTE ANCHE FOTO FETICISTE DI PIEDI FEMMINILI - ALBERTO E CHIARA CON L AMICO MARCO Delitto di Garlasco, chi è entrato nei computer sotto sequestro: le attività (e gli errori) del 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Così Chiara scoprì i 7mila file porno di Stasi: la cartella ‘militare/foto’ sul pc di Alberto aperta alle ore 22”. La perizia che dà un movente al delitto

Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le 7mila foto nella cartella "militare", ecco cosa vide. Le nuove analisi della famiglia della vittima

Leggi anche: Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tutto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il delitto di Garlasco, i legali della famiglia Poggi: "Gli approfondimenti sul caso confermano che Chiara scoprì i file di Stasi". #ANSA - facebook.com facebook

Garlasco, legali dei Poggi: "Chiara scoprì i file porno di Stasi" #chiarapoggi x.com