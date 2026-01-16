Il 12 agosto 2007, Alberto Stasi si allontanò da Chiara Poggi per prendersi cura del cane, in vista di un temporale. La vicenda, poi diventata nota, ha suscitato interesse per gli sviluppi giudiziari e le scoperte digitali, tra cui l'apertura di una cartella ‘militare/foto’ sul suo computer. Questo episodio rappresenta uno degli elementi chiave nelle indagini sul delitto di Garlasco, offrendo spunti sul movente e sui comportamenti dell’indagato.

Garlasco (Pavia) – La sera di quella domenica 12 agosto del 2007, Alberto Stasi si allontanò dall'abitazione della fidanzata Chiara Poggi e raggiunse la sua: doveva prendersi cura del cane in vista del temporale che si stava annunciando. Erano le 22. Poco dopo Chiara era davanti al pc che il fidanzato aveva lasciato acceso e sul quale lavorava alla tesi di laurea. Chiara entrò così nella cartella denominata ''militarefoto'' nella quale erano contenuti circa 7mila file di carattere pornografico. STELLA - FOTO DI MARCO POGGI - OMICIDIO SORELLA CHIARA POGGI - LE ULTIME FOTO DI CHIARA POGGI SCATTATE DA ALBERTO STASI A LONDRA NEL LUGLIO DEL 2007 - LE IMMAGINI SONO STATE RINVENUTE DAGLI INQUIRENTI NEL PC DI ALBERTO STASI - TRA QUESTE ANCHE FOTO FETICISTE DI PIEDI FEMMINILI - ALBERTO E CHIARA CON L AMICO MARCO Delitto di Garlasco, chi è entrato nei computer sotto sequestro: le attività (e gli errori) del 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Così Chiara scoprì i 7mila file porno di Alberto”: la cartella ‘militare/foto’ sul pc di Stasi aperta alle ore 22, la perizia che dà un movente al delitto

Leggi anche: “Così Chiara scoprì i 7mila file porno di Stasi: la cartella ‘militare/foto’ sul pc di Alberto aperta alle ore 22”. La perizia che dà un movente al delitto

Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le 7mila foto nella cartella "militare", ecco cosa vide. Le nuove analisi della famiglia della vittima

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il delitto di Garlasco, i legali della famiglia Poggi: "Gli approfondimenti sul caso confermano che Chiara scoprì i file di Stasi". #ANSA - facebook.com facebook

Garlasco, legali dei Poggi: "Chiara scoprì i file porno di Stasi" #chiarapoggi x.com