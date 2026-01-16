Cos’è questa storia degli studenti palestinesi ‘schedati’ dal ministero

Recentemente, alcune scuole italiane hanno ricevuto una circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito che richiede di identificare e annotare la presenza di studenti palestinesi nei loro alunni. Questa richiesta ha suscitato attenzione e discussioni sul significato e le implicazioni di questa iniziativa, sollevando interrogativi sulla sua finalità e sul rispetto della privacy degli studenti.

In alcune scuole italiane, al rientro dalle vacanze natalizie, è arrivata una circolare del ministero dell’Istruzione e del merito (Mim) che chiedeva di individuare e riportare la presenza di studenti palestinesi. La notizia è apparsa sui giornali nelle ultime ore e a innescare la polemica è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Cos’è questa storia della schedatura degli studenti palestinesi e perché Valditara nega tutto Leggi anche: Il Ministero dell'Istruzione: nessuna schedatura delle studentesse e degli studenti palestinesi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cos’è questa storia della schedatura degli studenti palestinesi e perché Valditara nega tutto - Una circolare del ministero dell'Istruzione che chiede di quantificare la presenza di studenti palestinesi nelle scuole fa esplodere polemiche politiche ... fanpage.it

Cos’è questa storia degli studenti palestinesi ‘schedati’ dal ministero - Sarebbe arrivata una richiesta all’Ufficio scolastico del Lazio e Avs vuole fare chiarezza sulla situazione in Emilia- bolognatoday.it

